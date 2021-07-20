Известно о двух пострадавших - их доставили в больницу.

В Киеве произошло масштабное ДТП на перекрестке улицы Маршала Малиновского и Оболонского проспекта. По предварительным данным, ее устроил водитель такси.

Как сообщает "Киев Оперативный", таксист на Toyota пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора, но не успел и задел Audi. После этого Toyota отбросило в припаркованный Daewoo, Fiat и еще одну Audi.

Впоследствии видео момента аварии обнародовала Патрульная полиция столицы на странице в Facebook.

"На этом видео мы видим автопроисшествие с участием пяти автомобилей на улице Маршала Малиновского. В результате ДТП двух пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с травмами. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что для избежания подобных ситуаций следует помнить следующее:

красный сигнал светофора, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение;

желтый запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов. Желтый мигающий сигнал или два желтых мигающих сигнала разрешают движение и информируют о наличии опасного нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода;

зеленый сигнал светофора позволяет движение.

Как сообщал УНИАН, ранее в столице пассажир такси пожаловалась на неадекватного водителя, который обругал ее нецензурными словами и забрызгал баллончиком.

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Автор: Юрий Годован