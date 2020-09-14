По словам политика, условие об ограничении многоэтажной застройки в центральной части столицы предусмотрено нынешним Генпланом - строить разрешено лишь до 27 метров.

Несмотря на запрет на строительство в центральной части Киева объектов, выше 27 метров, не так давно Окружной административный суд сделал исключение из правил для застройщика участка по адресу ул. Московская, 43/11, показав пример другим. Получается, что теоретически перед законами все равны, но некоторые – равнее других.

Об этом лидер "Экопартии Березы" Борислав Береза написал в соцсетях.

По словам политика, условие об ограничении многоэтажной застройки в центральной части столицы предусмотрено нынешним Генпланом - строить разрешено лишь до 27 метров. Впрочем, застройщик нашел выход и обратился в суд, убедив Фемиду, что локация, где происходит строительство, не касается центра города.

Борислав Береза убежден, что этот прецедент теперь возьмут на вооружение и другие застройщики. Не говоря о том, что в центральных частях Киева уже хватает неправомерно возведенных небоскребов.

“Окружной административный суд – именно здесь было принято решение о незаконности ограничивать в центре строительство, что превышает 27 метров. А, между прочим, эта норма предусмотрена Генпланом столицы (хоть я и понимаю, что никто его давно не соблюдает). Судьи отменили такое ограничение и разрешили строить высотку до 80 метров”, – заявил политик.

По словам Борислава Березы, ограничения высоты зданий в Киеве действуют не только по эстетическим причинам, но и по соображениям безопасности также. Речь идет, в частности, о том, чтобы в случае пожара спасатели имели возможность добраться до самых высоких этажей. Поэтому при строительстве нового объекта должен учитываться этот фактор и рельеф окружающей территории.

Политик напомнил, как именно из-за нарушения этой нормы едва не произошла трагедия в доме на ул. Сикорского – возгорание произошло в квартирах на верхних этажах.

“В здании, где недавно произошел пожар, 25 этажей. Это около 80 метров. На такую высоту пожарные добраться не смогли – максимум 16 этаж. Чтобы спастись один из жильцов вылез в окно и сидел снаружи на кондиционере. Однако, получил значительные ожоги и попал в реанимацию”, – сказал Береза.

Политик добавил, что в Киеве должны научиться строить, согласно нормам, или должны обеспечить столицу пожарной техникой, которая позволит тушить огонь на значительной высоте.

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Автор: УНИАН