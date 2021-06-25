Влад Абрамов

На днях в столице был подписан меморандумом о сотрудничестве властей с операторами услуг проката электросамокатов. Новость активно читали, ведь за последние пару месяцев лихие гонщики изрядно потрепали нервы пешеходам. Нет смысла пересказывать все грехи самокатчиков, намного интересней вопрос – что изменит меморандум и о чем на самом деле его пункты?

Момент первый – скорость. Она может регулироваться программно, даже сейчас на прокатных самокатах есть «режим новичка», который значительно медленней. Изменить ее не сложно, но «прелесть» меморандума в том, что менять практически ничего и не надо.

Цитирую: «Снижение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч». Можно ликовать: «Скорость уменьшили в полтора раза! Теперь-то никто не будет летать 35 км/ч!». Вот, только, у крупных игроков проката заявленный максимум был и есть - до 25 км/ч. Скорость разряженного самоката еще меньше, она близка к тем самым 20 км/ч. Создается впечатление, что в вопросах ограничения максимума пешеходов попросту прокатили.

Можно ликовать: «Теперь-то никто не будет летать 35 км/ч!». Вот только у крупных игроков проката заявленный максимум был и есть - до 25 км/ч

Впрочем, в меморандуме есть такой важный момент: «В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч». Звучит прекрасно, но хотелось бы узнать, кто и когда будет определять зеленость, а особенно историчность зоны? Определить границы парка легко, но где в Киеве заканчивается история? За Шулявкой, Дорогожичами, Лыбедской и на Левом берегу? (Дальше большую часть самокатов и не припаркуешь, там уже не работают многие операторы).

Еще один вопрос: как долго будут идти споры о том, какие зоны «специальные», а какие - нет? И можно предположить, что идти они будут до конца самокатного сезона – холодов. Затягивать будут по многим причинам, в том числе и из-за того, что ограничение скорости может уменьшить и мощность. Но есть объективное подозрение, что на 14 км в час вы попросту не подниметесь по киевским холмам. А какой из прокатных компаний захочется так терять клиентов?

И еще: а кто, собственно, будет контролировать скорость? Кто уличит тех, кто не ограничит ее до 14 км/ч?

Едем дальше. На одном из пунктов меморандума внимательный читатель однозначно затормозит: «Кроме того, вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты. Это исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов, а также субъектов, ведущих деятельность в сфере национальной безопасности и обороны». Логика крайне туманна. Получается, что проехать по центру от метро до работы вы можете, но припарковаться – нет?! Вы можете расталкивать толпу на самых оживленных тротуарах, но остановиться – нельзя?

Проехать по центру от метро до работы вы можете, но припарковаться – нет?! Вы можете расталкивать толпу на самых оживленных тротуарах, но остановиться – нельзя?

Итак, получается, нельзя парковаться рядом с посольствами, полицией, СБУ, мэрией. Но оставить самокат у школы, детского садика, на выходе из подземного перехода, у ступеней больницы – вроде и можно. Они же не вызовут там дипломатический скандал. Но только следующий пункт меморандума показывает всю глубину чиновничьей мысли. Мы наконец подошли к радикальному «запретить все». Тут речь идет об определении «чувствительных зон», в которых передвижение запретят вовсе: «Кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти». Но после внимательного изучения новости о меморандуме, идея приравнять чиновников к покойникам не кажется слишком абсурдной - одна мертворожденная идея сменяет другую. Впрочем, бесполезными все эти «идеи улучшения» кажутся только пешеходам.

Еще одна непонятная мысль из меморандума: «Мы упорядочиваем точки утреннего старта. 1025 точек будут во всех районах Киева на четко утвержденных паркоместах». А чем так насолили «неупорядоченные места»? Операторов интересует заработок, они ставят самокаты там, где их удобно будет подхватить, там, где они не создадут толчеи. Тут можно предположить, что неутвержденные парковки явно мешают одному – идее заработать на обустройстве 1025 точек.

Также малополезной кажется и идея оснастить самокаты номерами для идентификации нарушителей. Вас толкнули, обматерили, поехали дальше, что надо делать в этот момент? Высматривать номер! Но, если вы не знали, и сейчас все перемещения самокатов фиксируются. Узнать, кто вас сбил в точке «А» в период времени «В» можно и без спецномеров, было бы желание у правоохранителей это выяснять.

Зачем же дополнительные номера? По прогнозам, в конце года по столице будет колесить до 7 тысяч самокатов. Это же какое раздолье для чиновников – отрегистрировать всех!

После внимательного изучения новости о меморандуме идея приравнять чиновников к покойникам не кажется слишком абсурдной - одна мертворожденная идея сменяет другую

И, прежде чем финишировать, поговорим о страховке. Ее наличие не гарантирует никаких страховых выплат. Можно не сомневаться, что операторы перестрахуются и всю вину, при любом удобном и неудобном случае, будут сваливать с себя на свалившихся на асфальт самокатчиков. Да, в соглашениях может появиться пункт: «Полис покрывает расходы на медицинскую помощь и лечение, а также за вред, причиненный имуществу третьих лиц, с покрытием от 100 тыс. грн». Но за ним, без сомнения, последуют десятки пунктов, написанных пресловутым мелким шрифтом. В меморандуме же не говорится о том, что этот документ нужно согласовать с юрдепартаментом КМДА? Там же нет ничего о единой форме страховки для всех операторов? А без них забота о пострадавших выглядит формальной...

В итоге этот меморандум прекрасно показывает, что власть двигается по накатанной, поскольку в привычной манере решила ограничить, запретить, упорядочить. В этом формальном документе отразилось желание угодить горожанам, которые требуют решения проблем с передвижением самокатов (а они, похоже, пришли к нам надолго и спрос на них будет только расти). Но меморандум о запрете передвижения самокатами детей и подростков или о строительстве велодорожек, которые сняли бы если не все, то многие проблемы, почему-то пока никто не подписывал.

Влад Абрамов

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