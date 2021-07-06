В Киеве мужчина угодил в дорожно-транспортное происшествие на арендованном Ford Mustang.
Об этом пишет dtp.kiev.ua.
Сообщается, что мужчина арендовал автомобиль в день рождения, он праздновал 30-летие. В машине также находилась пассажирка.
На улице Академика Заболотного он не справился с управлением, врезался в забор, а затем снова выехал на дорогу.
Читайте такжеКатался на вершине моста: в Киеве на видео сняли экстремалаВ результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
"Парень на юбилей 30 лет арендовал Ford Mustang и разбил его в хлам об ограждение на улице Заболотного... Чудом без пострадавших", - говорится в сообщении.
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