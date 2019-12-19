За срыв строительства метро на Виноградарь уволен директор "Киевметростроя" Василий Кобиль

"Киевметрострой" одержал победу в тендере на строительство первой очереди линии метрополитена от станции "Сирец".

Наблюдательный совет «Киевметростроя» прекратил полномочия директора Василия Кобили за многочисленные нарушения и неэффективную работу компании, в том числе по строительству метро на Виноградарь.

Об этом сообщил Стопкор.

В набсовете рассказали, что решение об увольнении Кобиля «назрело давно» из-за неудовлетворительных темпов строительных работ. «За ним (Василием Кобилем – ред.) было множество нарушений, которые зафиксировали правоохранительные органы. Среди известных мне – использование средств не по целевому назначению», – сообщил член набсовета Олег Токарев.

Заседание набсовета срывали неизвестные молодые люди спортивного телосложения: они пытались прорваться в помещение, забрасывали здание камнями, били окна и распыляли слезоточивый газ. По данным очевидцев, группой руководил начальник охраны киевского смотрящего Вадима Столара.

Напомним, 4 октября 2018 года «Киевметрострой» одержал победу в тендере стоимостью почти 6 миллиардов гривень на строительство первой очереди линии метрополитена от станции «Сирец» на Виноградарь. Первая очередь, которая включает две станции, должна быть сдана в 2020 году. В целом проект обойдется столичному бюджету в 11 миллиардов гривень.

Строительство объекта идет со значительным отставанием от графика работ и сопровождалось многочисленными скандалами. Так, компания Кобиля вырубила десятки деревьев в дендропарке «Сирецкий гай», который имеет статус памятника садово-паркового искусства государственного значения. Кроме того, компания задолжала бюджету десятки тысяч гривень налогов.

Василий Кобиль возглавил «Киевметрострой» в октябре 2018 года. Накануне в «Киевметрострое» произошла смена акционеров, которую депутаты Киевсовета назвали рейдерским захватом: часть украинских предпринимателей перешла в компании из офшорных юрисдикций, в результате чего конечным собственником контрольного пакета акций стал российский бизнесмен Сергей Кияшко.

До «Киевметростроя» Кобиль работал техническим директором в фирме отца ООО «Эдельвейс БАУ». Он также возглавлял отделы капитального строительства «Киев Сити Молл» и «Международная логистическая компания», бенефициаром которых является гендиректор российской Amtel Group Судхир Гупта.