"Киевзеленстрой" объяснил, почему на Крещатике вновь погибли каштаны

Коммунальщики решают, заменить ли каштаны на платаны.

Крещатик снова остался без каштанов – и этим вопросом озаботились в Верховной Раде.

Читайте такжеВместо каштанов в Киеве вдоль дорог и аллей высадят другие деревья

Как передает ТСН, в комитетах парламента сегодня заслушали представителей "Киевзеленстроя". Коммунальщики объяснили, что каштаны не выдержали роста среднегодовых температур, соли, которой посыпали дороги зимой, заметили, что и собственную вину видят – недостаточный уход.

После скандала с закупкой импортных деревьев, которые погибли еще три года назад, "Киевзеленстрой" не закупал каштаны за рубежом. А украинские сорта засохли.

Сейчас решают, какие деревья высаживать в этом году. Недавно в Сети появилась информация, что вместо каштанов появятся платаны. Пока окончательное решение относительно этого, говорят, не приняли. Только пообщались по этому поводу с общественностью.

В то же время "Киевзеленстрой" говорит, что столица остается зеленее чем другие европейские города.

Напомним, в прошлом году на сайте "Зеленстроя" можно было проголосовать за деревья, которые высадят на Крещатике. Выбирать предлагали из девяти сортов: Клен, Вяз, Каштан, Дуб, Рябина, Граб, Платан, Клен и Вишня Птичья - иначе Черешня.