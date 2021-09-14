Малый и средний бизнес (МСБ), которые являются более подвержены любым негативным факторам, требуют большей защиты, особенно в период локдауна.

Об этом сообщила руководитель отдела андерайтинга страховой компании "ИНГО" Алина Демченко.

"В отличие от крупных предприятий, представители малого и среднего бизнеса (например, кафе или небольшой магазин) не имеют большого запаса прочности, чтобы справиться с вызовами, которые возникают в условиях кризиса или нестабильности. И часто такой бизнес для их владельцев является делом жизни, главным и единственным активом, потеря которого будет означать финансовый крах", - рассказывает Алина Демченко. – "Поэтому для сегмента МСБ уже давно разработаны специальные страховые программы, позволяющие защитить бизнес на случай невзгод.

Особого внимания небольшой бизнес требует во время вынужденного временного закрытия. В такие периоды существенно возрастают риски противоправных действий, пожара, затопления и других инцидентов, неконтролируемых из-за отсутствия персонала на рабочем месте.

Сейчас страховое покрытие расширено дополнительной возможностью застраховать также и собственную ответственность МСБ. Это означает, что даже небольшие предприятия могут обезопаситься от претензий за вред, который они могут нанести клиентам, посетителям и просто посторонним людям. Такая защита позволяет за счет страховой компании компенсировать ущерб, причиненный другим людям или их имуществу (например, оплатить стоимость лечения посетителя, который травмировался на скользкой ступеньке на входе в магазин или кафе).

Отмечает эксперт и доступность страховой программы. Например, если стоимость застрахованного имущества оценивается в 5 миллионов гривен, то полис будет стоить около 5 тысяч гривен в год. То есть владелец кофейни может застраховать свой бизнес по стоимости чашки кофе (около 14 грн в день). Благодаря оптимизации бизнес-процессов, в частности в расчете тарифов и условий страхования, в "ИНГО" способны предложить доступное страховое покрытие для МСБ в течение 20 минут.

По словам Демченко, по сравнению со стандартными корпоративными программами, МСБ проходят более простые процедуры урегулирования убытков в случае наступления страхового случая, предоставляют меньший перечень документов и в результате получают возмещение в течение 2-х недель.

Автор: Григорий Бондарь