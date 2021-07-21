Смертность в результате несчастных случаев на производстве, в том числе в случае профболезни COVID-19, за этот период имела более медленную динамику роста.

По итогам первого полугодия этого года количество страховых несчастных случаев на производстве увеличилось на 284,6 % – с 1 834 случаев в том же периоде 2020 года до 7 054 в этом году.

При этом количество прироста ориентировочно равно количеству случаев острого профзаболевания COVID-19, на которые составлены акты Н-1/П в этом периоде – около 5 тыс., говорится в сообщении на сайте Фонда социального страхования (ФСС).

В ФСС сообщили, что смертность в результате несчастных случаев на производстве, в том числе в случае профболезни COVID-19, за этот период имела более медленную динамику роста. По сравнению с первыми 6 месяцами 2020 года количество смертельных случаев выросло более чем вдвое, или на 115,7% и составило 330 случаев.

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По территориальному распределению наибольшее количество страховых несчастных случаев зарегистрировано в городе Киеве (683 случая), Киевской области (649), Черкасской области (560), Хмельницкой области (543) и Львовской области (428).

Наименьшее – в Луганской области (58 случаев), Сумской области (65), Полтавской области (70), Закарпатской области (84) и Кировоградской области (98).

По итогам января–июня 2021 года в структуре производственного травматизма отрасль здравоохранения продолжает составлять абсолютное большинство случаев. Среди профессий, рабочие которых чаще всего травмировались/заразились на работе, преобладают медицинские сестры (братья), младшие медицинские сестры (братья) по уходу за больными, младшие медицинские сестры (братья), семейные врачи.

В случае наступления несчастного случая на производстве или профессионального заболевания Фонд осуществляет потерпевшим такие выплаты:

● пособие в связи с временной нетрудоспособностью до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;

● единовременное пособие в случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности или смерти пострадавшего;

● ежемесячную страховую выплату в случае частичной или полной утраты трудоспособности, компенсирующую соответствующую часть утраченного заработка потерпевшего;

● страховую выплату потерпевшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу;

● ежемесячную страховую выплату лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего;

● возмещение стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением.

Кроме того, в случае наступления страхового случая за средства Фонда осуществляется предоставление медицинских и социальных услуг. В частности, финансируется лечение всех прямых последствий страхового случая до восстановления здоровья или в течение всей жизни потерпевшего в случае определенной в этом необходимости, прохождение курса оперативной реабилитации на базе санаторно-курортных учреждений, проведение исследований, осуществление оперативных вмешательств, эндопротезирования, протезирования, обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

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Автор: Ирина Погорелая