ФССУ за этот период принял на финансирование 1 миллион 642 тысячи 355 листков нетрудоспособности.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) зафиксировал значительный рост количества оплачиваемых листков нетрудоспособности за первые четыре месяца 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что количество принятых на оплату больничных листков выросло на 29,6 %, потребность в расходах по ним – на 60,3 %.

В целом в январе-апреле Фонд принял на финансирование 1 миллион 642 тысячи 355 листков нетрудоспособности на общую сумму более 5,7 миллиарда гривень.

«Динамика увеличения числа больничных и дней нетрудоспособности застрахованных лиц наблюдается с 2020 года и привела к превышению потребности в расходах над поступлениями за тот же период», – говорится в сообщении.

Читайте такжеФонд соцстрахования отчитался о полном финансировании выплат за апрельБольше всего листков нетрудоспособности переданы работодателями на оплату в городе Киеве (303,8 тыс. больничных), Днепропетровской (187 тыс.), Харьковской (107 тыс.), Львовской (99,8 тыс.), Донецкой (96 тыс.), Запорожской (89,7 тыс.) и Одесской (82 тыс.) областях.

Рост числа листков нетрудоспособности в Фонде связывают с:

заболеванием украинских работников коронавирусной болезнью,

сезонным повышением заболеваемости респираторными болезнями,

увеличением потребности в уходе за больными детьми,

изоляцией от COVID-19 контактных лиц,

обострением хронических заболеваний.

В Фонде напомнили, что среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности по итогам января-апреля 2021 года вырос на 15,2 % по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 368,07 грн.

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Автор: Катерина Шварц