В Пенсионном фонде дали важные разъяснения.

У некоторых категорий украинских пенсионеров в 2022 году вырастут пенсионные выплаты - это предусмотрено госбюджетом.

Детали и сроки раскрыла в эфире телеканала "Украина 24" директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

По ее словам, с 1 марта пересчитают пенсии ликвидаторам и инвалидам аварии на ЧАЭС. Через месяц после этого должен быть произведен перерасчет выплат для работающих пенсионеров, однако проведут его позже в связи с "изменением отчетности". Доплаты обещают начислять с 1 апреля.

"В июле будут изменения социальных стандартов, опять-таки – изменение прожиточного минимума. Дальше – у нас будет в этом году изменение минимальной заработной платы с 1 октября. Также будут с 1 октября лицам, достигшим возраста 65 лет, имеющим 30-35 лет страхового стажа и неработающим. Отмечу, что для них минимальная пенсия не может быть ниже 40% от минимальной заработной платы", - рассказала Осипенко.

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Ранее в Минсоцполитики рассказали, что в 2022 году с 1 марта будет произведена индексация пенсий для всех пенсионеров, а с 1 октября пенсионеры в возрасте 70-75 лет будут получать дополнительные ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривень.

Как рассчитывают размер пенсии в Украине

Пенсия украинцев рассчитывается по формуле: средняя зарплата по стране за три года умноженная на соотношение средней зарплаты к собственной, на стаж в годах и на 1%. При этом на пенсии можно получить не 80% своей зарплаты, а всего лишь 80% от средней зарплаты по стране за три года при условии, если ваша зарплата в это время не была ниже.

Повышение пенсии в 2021 году

С 1 декабря 2021 года в Украине для всех категорий пенсионеров минимальная пенсия была увеличена с 1854 до 1934 гривень.

17 декабря 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что размер средней пенсии в Украине в декабре этого года достиг почти 4 тысяч гривень.