Фондом соцстрахования Украины зарегистрировано почти 3 тысячи случаев профессионального заболевания.

В 2021 году количество установленных профзаболеваний увеличилось на 31,6%, или 701 случай по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщили в Фонде социального страхования Украины.

В прошлом году в Украине зарегистрирован 2 921 случай приобретения работниками профессионального заболевания.

Наибольшее количество профессиональных заболеваний зарегистрировано в Днепропетровской области (1 119 случаев), Львовской области (687) и Донецкой области (618). Количество потерпевших лиц, получивших профзаболевания в этих областях, составляет 83% от общего количества пострадавших по Украине.

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Наибольший рост количества профзаболеваний - во Львовской области (на 328 случаев). Значительное снижение - в Запорожской области (со 112 до 91), Харьковской области (с 29 до 18) и Житомирской области (с 12 до 3).

"Основной причиной приобретения статуса пострадавшего на производстве из-за профессионального заболевания в прошлом году остались болезни органов дыхания, Заболевания опорно - двигательного аппарата и болезни слуха", - отметили в ФССУ.

В случае приобретения профессионального заболевания работники получают страховые выплаты.

"В случае диагностирования профессионального заболевания и соответствующего заключения МСЭК Фонд финансирует застрахованным лицам ежемесячные страховые выплаты в случае частичной или полной потери трудоспособности; пособие в связи с временной потерей трудоспособности; единовременное пособие в случае стойкой потери трудоспособности или смерти пострадавшего", - напомнили в Фонде.

Кроме этого, пострадавшие на производстве имеют право на лечение, обеспечение лекарственными средствами, прохождения реабилитации и тому подобное за счет Фонда.

Заметим, что профзаболеванием считаются такие, которые вызваны долговременным влиянием негативных производственных факторов. Случаи заболевания работников заведений здравоохранения COVID-19 не относят к таким, они считаются несчастными случаями на производстве.

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