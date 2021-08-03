В течение января-июня 2021 года в Украине зарегистрировали 1 470 профессиональных заболеваний, на которые составлены акты по форме П-4. Это на 75,2% больше, чем за тот же период 2020 года.
Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования Украины (ФССУ).
Среди причин существенного роста количества установленных профзаболеваний выделили:
- случаи некачественного проведения медицинских осмотров,
- уклонение от осмотров работника,
- необеспечение прохождения медосмотра работодателем.
"Это приводит к несвоевременному выявлению подозрений на профзаболевания и не позволяет принять меры для недопущения его дальнейшего развития", – говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Украине за первое полугодие количество несчастных случаев на производстве увеличилось на 284%Также отмечается, что основными причинами профессиональных заболеваний остаются несовершенство технологического процесса (28,3% от установленных профзаболеваний), неиспользование средств индивидуальной защиты (16%) и неэффективность работы защитных средств и механизмов (10%).
Больше всего профессиональных заболеваний фиксируется среди работников отрасли добывающей промышленности и разработки карьеров – 89,3% среди всех случаев. А основная часть диагнозов профзаболеваний связана с болезнями органов дыхания – на них приходится 42,4%.
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