Общая сумма финансирования больничных за 9 месяцев составила 10,9 млрд грн.

В январе-сентябре 2021 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные по временной потере трудоспособности на сумму более 10,9 млрд грн – это на 56,1%, или 3,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Отмечается, что в течение трех кварталов этого года больничные на оплату подали на 500 тыс. человек больше – 2 млн против 1,5 млн в прошлом году.

Возросла также продолжительность больничных и общее количество дней, принятых ФССУ на оплату. По итогам 9 месяцев пособие по временной нетрудоспособности назначено за 29,5 млн дней – на 37,3%, или 9 млн дней больше, чем в 2020-м.

Читайте такжеВ Украине на оплату приняли почти 3,4 миллиарда гривень декретных для 88 тысяч женщинВ фонде подчеркнули, что, несмотря на увеличение стандартных сроков финансирования материального обеспечения, которое связано с превышениями потребности в расходах над доходами ФССУ из-за пандемии, все виды пособий предоставляются в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Фонде социального страхования пояснили, что е-больничный становится основанием для назначения пособия через 7 дней после даты своего закрытия.

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Автор: Екатерина Жирий