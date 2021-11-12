Фонд социального страхования Украины (ФССУ) принял электронных больничных более чем на 1 млрд грн с начала их внедрения в июне 2021 года.
Как сообщила пресс-служба фонда, всего к оплате было принято более 530 тыс. электронных листков нетрудоспособности.
Из всех больничных, которые работодатели подали в ФСС на финансирование в ноябре, 81,7% – электронные. Еще 18,3% – бумажные больничные.
Как отметили в фонде, большинство из этих бумажных листков нетрудоспособности были выданы еще до 1 октября, когда состоялся полный переход на электронный формат, однако переданы работниками своим работодателям лишь недавно, или по которым была задержана подача заявления-расчета.
Читайте такжеБольничные не подлежат оплате во время отстранения от работы из-за отказа от вакцинацииТакже в ФСС напомнили, что еще в сентябре из всех представленных к оплате больничных электронными были 26,6%, после завершения переходного периода этот показатель растет ежедневно.
Напомним, в Украине с 1 октября все учреждения здравоохранения выдают электронные больничные.
В июне этого года стартовал переходный этап запуска е-больничных по всей Украине.
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