Всего к оплате было принято более 530 тысяч электронных листков нетрудоспособности.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) принял электронных больничных более чем на 1 млрд грн с начала их внедрения в июне 2021 года.

Как сообщила пресс-служба фонда, всего к оплате было принято более 530 тыс. электронных листков нетрудоспособности.

Из всех больничных, которые работодатели подали в ФСС на финансирование в ноябре, 81,7% – электронные. Еще 18,3% – бумажные больничные.

Как отметили в фонде, большинство из этих бумажных листков нетрудоспособности были выданы еще до 1 октября, когда состоялся полный переход на электронный формат, однако переданы работниками своим работодателям лишь недавно, или по которым была задержана подача заявления-расчета.

Читайте такжеБольничные не подлежат оплате во время отстранения от работы из-за отказа от вакцинацииТакже в ФСС напомнили, что еще в сентябре из всех представленных к оплате больничных электронными были 26,6%, после завершения переходного периода этот показатель растет ежедневно.

Напомним, в Украине с 1 октября все учреждения здравоохранения выдают электронные больничные.

В июне этого года стартовал переходный этап запуска е-больничных по всей Украине.

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Автор: Екатерина Жирий