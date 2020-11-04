Платеж Tesla Маску в размере $3 млн. был основан на «рыночной премии», рассчитанной на 90 дней.

Компания Tesla заплатила Илону Маску $3 млн. за компенсацию страхования D&O.

Как сообщает Forinsurer, эта страховка покрывает расходы членов совета директоров на защиту, урегулирование споров или вынесение судебных решений (которое не было включено в общее покрытие топ-менеджмента компании).

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Tesla не уточнила, какие страховщики обеспечили покрытие D&O членам совета директоров компании.

Как пишет издание, по состоянию на июнь 2020 года Илон Маск и Tesla заключили сделку, чтобы обеспечить "возмещение ущерба" D&O сроком на 90 дней; страховая сумма составила $100 млн.

Платеж Tesla Маску в размере $3 млн. был основан на «рыночной премии», рассчитанной на 90 дней, а затем снижен вдвое, говорится в заявлении SEC. Но в предыдущем документе SEC Tesla заявила, что заплатит Маску как минимум $1 млн. за покрытие - сумму, которую также подтвердили некоторые инсайдеры.

"90-дневное страховое соглашение Илона Маска с Tesla истекло 22 сентября, и компания вместо этого совместила обычный полис страхования ответственности директоров и должностных лиц со страхованием перед третьими лицами", - говорится в заявлении компании.

Как менялась позиция в рейтинге

По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.

В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.

21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.

18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.

9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.

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Автор: УНИАН