Лидирующими сегментами non-life страхования являются КАСКО.

Страховые компании подвели итоги первого полугодия 2020 года.

Об этом говорится в отчете страховых компаний ARX и ARX Life.

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Сумма страховых премий составила более 1,252 млрд грн.

Собранные премии от физлиц - более 727 млн гривен.

Сумма выплат - более 463 млн гривен, из них выплаты физлицам - 349 млн грн.

Сумма собранных страховых премий cоставила 126 млн грн.

Лидирующие сегменты

Лидирующими сегментами non-life страхования являются: КАСКО - 53% в портфеле компании; ДМС (добровольное медицинское страхование) - 19% в портфеле компании; страхование имущества - свыше 12 % в портфеле компании; ОСАГО — 8% в портфеле компании

Премии

Сумма премий, собранных в сегменте КАСКО, составила более 665 млн грн. Сумма выплат - более 290 млн грн, из них физлицам - более 201 млн. Сумма премий, собранных в сегменте ДМС - 240 млн грн.

Сумма выплат - более 79 млн грн. Сумма премий в сегменте страхования имущества - 158 млн грн. Сумма выплат - более 26 млн грн, из них физлицам — более 17 млн грн. Сумма премий в ОСАГО превысила 100 млн грн. Сумма выплат - более 45 млн грн.

Страховка на период пандемии

24 марта 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг рекомендовала клиентам страховых компаний Украины убедиться в том, что их страховой полис по договору страхования покрывает риск эпидемии и/или пандемии, чтобы избежать недоразумений при предъявлении требований в случае подтверждения данного заболевания.

30 апреля 2020 года стало известно о том, что страховка от компании "ИНГО" покрывает затраты на диагностику COVID-19, а не лечение.

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Автор: Елена Коваленко