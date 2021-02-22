НБУ планирует обновить порядок представления аудиторских отчетов. В частности, планирует разрешить подавать отчеты не только в бумажной форме, но и в форме электронного документа.

Национальный банк Украины (НБУ) напоминает страховщикам о необходимости подтверждения аудитором достоверности и полноты годовой консолидированной финансовой отчетности.

Читайте такжеНБУ предлагает новый порядок дистанционного надзора за страховщикамиСтраховщики должны представить в Национальный банк:

аудиторский отчет о проведении обязательного аудита финотчетности;

отчет о предоставлении уверенности в отчетных данных

Национальный банк напоминает, что страховщики, составляя и представляя отчетность в НБУ, должны руководствоваться Реестром показателей отчетности небанковских финансовых учреждений, который доступен на веб-сайте Нацбанка. Также на вебсайте НБУ можно найти пошаговую инструкцию для представления отчетности небанковскими финучреждениями и ответы на типичные вопросы о формировании отчетности.

В то же время формами визуализации показателей отчетности страховщиков могут быть:

для годовой финансовой и консолидированной финансовой отчетности - формы, установленные Национальным положением (стандартом) бухгалтерского учета 1 "Общие требования к финансовой отчетности», утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 7 февраля 2013 №73 (с изменениями);

годовых отчетных данных страховщика - формы, установленные Порядком составления отчетных данных страховщиков, утвержденным распоряжением Госфинуслуг от 3 февраля 2004 года №39 (с изменениями).

НБУ планирует обновить порядок представления аудиторских отчетов. В частности, планирует разрешить подавать отчеты не только в бумажной форме, но и в форме электронного документа, подписанного КЭП руководителя. Такие изменения предусмотрены в проектах постановления Правления НБУ "Об утверждении Положения об определении условий осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществление которых требует соответствующей лицензии", передает Фориншурер.

Обновленный порядок представления аудиторского отчета заработает только после вступления в силу соответствующего постановления правления НБУ.

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Автор: УНИАН