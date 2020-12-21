Фонд соцстрахования осуществляет выплаты в случае заболевания медработников COVID-19 исключительно на основании акта расследования несчастного случая на производстве.

В результате проведения эпидрасследований по случаям смерти медицинских работников от коронавирусной болезни, 67% таких случаев не связывают с исполнением профессиональных обязанностей.

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Об этом сообщила директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины (ФССУ) Татьяна Михайленко в ходе пресс-конференции.

«Сейчас поступила информация о смерти 378 работников. Из этих 378 случаев, о которых известно фонду и по которым поступили акты, завершено расследование по 161 случаю. Из них 53 связаны с производством, 108 - не связаны. Не все случаи инфицирования и смерти медработников связывают с выполнением их профессиональных обязанностей: 33% случаев по завершенным случаям расследования связаны с производством, 67% - не связаны», - сказала Михайленко.

Что касается предоставления страховых выплат, по словам директора, ФССУ осуществляет выплаты исключительно на основании акта расследования несчастного случая на производстве, который составляется комиссией по расследованию. Обязательная составляющая акта - вывод эпидрасследования, которое проводится организациями, уполномоченными МОЗ.

«По 217 случаям продолжается расследование... На данный момент по 53 случаям обратились члены семей умерших медиков, и на сегодня фондом уже проведены выплаты для 33 семей на 52 млн грн», - сказала Михайленко.

Она отметила, что при расследованиях Фонд соцстрахования руководствуется четкими требованиями законодательства при назначении страховых выплат. ФССУ, по словам директора, не влияет на ход расследования и установление оснований для выплат, и при соблюдении требований по оформлению документов, которые подаются для выплат, фонд осуществляет все выплаты в оперативном режиме.

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Присутствовавший на конференции начальник управления профилактики страховых случаев исполнительной дирекции ФССУ Сергей Таровик сообщил, что из всех случаев неоконченных расследований по 69% не закончены эпидрасследования, поскольку отсутствуют материалы.

«По всем случаям инфицирования медработников на рабочем месте обязательно соответствующими учреждениями здравоохранения проводится расследование. Его цель - выявить источник, определить границы инфицирования и принять необходимые меры для локализации распространения инфекции. Составляется акт эпидрасследования, в котором отмечаются проблемы и причины возникновения. В связи с тем, что отсутствуют такие документы, 69% комиссий не могут закончить», - сказал Таровик.

По его словам, вторая причина - отсутствие диагнозов, которые ставят врачи-инфекционисты и профпатологи, по этой причине не закончено 24% расследований.

Также Таровик отметил, что очень затягиваются сроки проведения таких расследований.

«На сегодня расследование по составленным актам проводится до 1 месяца только в 13% случаев, от 1 до 3 месяцев - по 60% случаев, от 3 до 5 месяцев – по 27% случаев», - сообщил начальник управления профилактики страховых случаев.

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Автор: Екатерина Жирий