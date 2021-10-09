В целом по состоянию на сегодня в Украине профинансированы государственные пособия для семей 172 медицинских работников.

Семье заведующего родильным отделением из Черновицкой области, который умер в результате инфицирования коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования (ФСС) выплатил единовременное страховое пособие.

В частности, за счет средств государственного бюджета выплачено пособие в размере почти 1,6 млн грн, говорится в сообщении ФСС.

В целом по состоянию на сегодня ФСС профинансировал государственные помощи в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней" для семей 172 медицинских работников.

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В Фонде напомнили, что размер указанной единовременной помощи составляет 750 размеров прожиточного минимума, который действует по состоянию на 1 января календарного года, в котором произошел страховой случай.

"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники Фонда находятся на связи со всеми лицами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы", - говорится в сообщении ФСС.

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Автор: Ирина Погорелая