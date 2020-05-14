Расходы по больничным выросли на 42 миллиона гривень по итогам апреля – Фонд соцстрахования

За компенсацией по утраченному заработку по больничным в апреле обратились 198 тысяч человек.

В течение апреля 2020 года Фонд социального страхования Украины (ФССУ) принял к оплате заявления-расчеты для предоставления пособий по временной потере трудоспособности на сумму 883,2 млн гривен, что на 5%, или 42 млн гривен больше, чем в апреле 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба ФССУ.

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«В прошлом месяце за компенсацией по утраченному заработку по больничным листам обратились 198 тыс. застрахованных, то есть официально трудоустроенных лиц. В целом они провели на больничном 2,7 млн дней», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среднедневной размер помощи от ФССУ за этот период составил 332,6 гривен.

В статистические данные включены листки нетрудоспособности, по которым работодатели подали соответствующие заявления-расчеты в Фонд социального страхования Украины на протяжении апреля этого года.

В ФССУ также напомнили, что Фонд обеспечил возможность отслеживать состояние оплаты больничных листов онлайн на Telegram-канале: t.me/socialfund, где в оперативном режиме обновляется информация о суммах и датах финансирования. Для этого застрахованные лица должны узнать дату подачи их работодателем заявления-расчета по их листкам нетрудоспособности - это можно сделать непосредственно на предприятии или в территориальном отделении Фонда.

Как сообщал УНИАН, Фонд соцстрахования в первом квартале профинансировал больничные и декретные почти на 4 млрд грн. Выплаты получили более 800 тыс. человек.

Кабинет министров увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.