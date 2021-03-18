Нацбанк назвал 4 классические схемы сокрытия бенефициарных владельцев.

Около 100 страховых компаний в Украине сегодня имеют непрозрачные структуры собственности, ориентировочно 90 владельцев приобретали существенное участие в компаниях без согласования Национального банка или предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг.

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Об этом сообщил начальник управления лицензирования страховых компаний Департамента лицензирования НБУ Дмитрий Смаль по итогам анализа информации о владельцах страховых компаний, говорится в сообщении регулятора.

Проведенный анализ показал, что существует 4 классические схемы сокрытия бенефициарных владельцев.

Первая – так называемые "футбольные команды", когда пакет акций компании "дробится" на номинальных акционеров так, чтобы каждый из них владел меньше 10%, поскольку приобретение такого пакета акций уже требует согласия регулятора.

Вторая – номинальные хозяева, при которой в компании несколько акционеров, которые лишь скрывают под своими фамилиями реальных владельцев. Таким образом, на бумаге владельцы – одни люди, тогда как фактически владелец – другой.

Третья – трастовые конструкции, когда украинские бенефициары могут прятаться от раскрытия, пользуясь иностранными (офшорными) компаниями, иностранными номинальными держателями акций или трастами.

Четвертая – "закольцовки", когда страховщик де-факто владеет сам собой, тогда как владельцем миноритарного пакета может быть малоизвестное физическое лицо. Это ситуация, когда владелец вроде бы есть, а вроде бы и нет.

В Нацбанке сообщили, что вскоре регулятор планирует утвердить положение о раскрытии структур собственности.

"Этот документ потребует полного раскрытия истинных владельцев небанковских финансовых учреждений, в том числе и страховых компаний. Участникам рынка будет предоставлена ​​возможность доказать реальность своих владельцев и время на согласование структуры с требованиями регулятора", - приводятся в сообщении слова Смаля.

Что этому предшествовало

По результатам проверки отчетности за второе полугодие 2020 года Национальный банк установил, что обязательные финансовые нормативы нарушили 46 страховых компаний и 9 кредитных союзов.

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Автор: Анна Нагорная