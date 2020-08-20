Из-за нереального норматива семь украинских страховых компаний готовы отказаться от лицензий

НБУ при рассмотрении заявлений, проверит выполнение обязательств перед клиентами.

В Украине семь страховых компаний подали заявления об аннулировании лицензий из-за неспособности выполнить норматив платежеспособности.

Об этом заявила первый заместитель Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, передает пресс-служба НБУ.

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"Процесс консолидации страхового рынка продолжается. Семь страховых компаний решили не ждать "у моря погоды" и добровольно подали заявления об аннулировании лицензий. НБУ при рассмотрении заявлений, проверит выполнение обязательств перед клиентами. Доля этих компаний на рынке в премиях составляет 7%, в выплатах – около нуля. После их выхода сектор "просядет" в цифрах, но это точно не скажется на его содержании", – сообщила Рожкова.

"Семь страховых компаний решили не ждать "у моря погоды" и добровольно подали заявления об аннулировании лицензий", - заявила Рожкова

Норматив платежеспособности

Как отметила Рожкова, Нацбанк не будет откладывать выполнение норматива платежеспособности и достаточности капитала на уровне 100%, который вступил в силу с 30 июня, поскольку карантин не повлиял на показатель платежеспособности страховщиков.

"Всем, кто находится в зоне риска, были направлены соответствующие требования. Часть компаний заверила, что выйдет на необходимый уровень, часть – не отреагировала", - отметила Рожкова

"Сегодня не все компании готовы к этому. К сожалению, 34 компании так и не достигли значения норматива 60%, не говоря о 100%. В июне всем, кто находится в зоне риска, были направлены соответствующие требования. Часть компаний заверила, что выйдет на необходимый уровень, часть – не отреагировала", – отметила Рожкова.

Что такое "коэффициент ликвидности"

Коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока средств из банка в течение 30 дней с учетом стресс-сценария. Коэффициент разработан Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на глобальный финансовый кризис 2007-2008 годов. С 2015 года норматив является обязательным для банков стран ЕС.

Хронология событий

Национальный банк с 1 декабря 2018 года ввел новый обязательный норматив – коэффициент покрытия ликвидности (LCR).

26 декабря 2019 года Национальный банк Украины ввел для украинских банков новый норматив долгосрочной ликвидности NSFR (Net Stable Funding Ratio), определяющий минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год. С 2021 года новый норматив станет обязательным для выполнения.

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Автор: Елена Коваленко