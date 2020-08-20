Из-за нереального норматива семь украинских страховых компаний готовы отказаться от лицензий
В Украине семь страховых компаний подали заявления об аннулировании лицензий из-за неспособности выполнить норматив платежеспособности.
Об этом заявила первый заместитель Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, передает пресс-служба НБУ.
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"Процесс консолидации страхового рынка продолжается. Семь страховых компаний решили не ждать "у моря погоды" и добровольно подали заявления об аннулировании лицензий. НБУ при рассмотрении заявлений, проверит выполнение обязательств перед клиентами. Доля этих компаний на рынке в премиях составляет 7%, в выплатах – около нуля. После их выхода сектор "просядет" в цифрах, но это точно не скажется на его содержании", – сообщила Рожкова.
"Семь страховых компаний решили не ждать "у моря погоды" и добровольно подали заявления об аннулировании лицензий", - заявила Рожкова
Норматив платежеспособности
Как отметила Рожкова, Нацбанк не будет откладывать выполнение норматива платежеспособности и достаточности капитала на уровне 100%, который вступил в силу с 30 июня, поскольку карантин не повлиял на показатель платежеспособности страховщиков.
"Всем, кто находится в зоне риска, были направлены соответствующие требования. Часть компаний заверила, что выйдет на необходимый уровень, часть – не отреагировала", - отметила Рожкова
"Сегодня не все компании готовы к этому. К сожалению, 34 компании так и не достигли значения норматива 60%, не говоря о 100%. В июне всем, кто находится в зоне риска, были направлены соответствующие требования. Часть компаний заверила, что выйдет на необходимый уровень, часть – не отреагировала", – отметила Рожкова.
Что такое "коэффициент ликвидности"
Коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока средств из банка в течение 30 дней с учетом стресс-сценария. Коэффициент разработан Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на глобальный финансовый кризис 2007-2008 годов. С 2015 года норматив является обязательным для банков стран ЕС.
Хронология событий
- Национальный банк с 1 декабря 2018 года ввел новый обязательный норматив – коэффициент покрытия ликвидности (LCR).
- 26 декабря 2019 года Национальный банк Украины ввел для украинских банков новый норматив долгосрочной ликвидности NSFR (Net Stable Funding Ratio), определяющий минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год. С 2021 года новый норматив станет обязательным для выполнения.
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