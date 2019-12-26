НБУ вводит для банков новый норматив ликвидности

С 2021 года новый норматив станет обязательным для выполнения.

Национальный банк Украины водит для украинских банков новый норматив долгосрочной ликвидности NSFR (Net Stable Funding Ratio), определяющий минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год.

Читайте такжеНацбанк назвал плюсы от укрепления гривни

Как сообщается на сайте НБУ, норматив рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного финансирования к объему необходимого стабильного финансирования.

Отмечается, что банки должны будут соблюдать норматива NSFR в целом по всем валютам, а также обеспечивать постоянный расчет и мониторинг норматива отдельно в национальной валюте и группе иностранных валют.

Начальное значение и переходный период для внедрения NSFR в Украине будут определяться по результатам тестовых расчетов, которые будут осуществляться ежемесячно с августа и до конца 2020 года.

С 2021 года новый норматив станет обязательным для выполнения.

Как сообщал УНИАН, украинские банки с декабря перешли на 100%-ное выполнение норматива покрытия ликвидностью LCR, тестовый расчет которого начали в декабре 2018 года.