МТСБУ изменило порядок мониторинга деятельности страховых компаний из-за коронавируса

Изменения предусматривают, что за II и III квартал 2020 года показатель качества урегулирования страховых событий по ОСАГО будет рассчитываться, исходя из количества требований, полностью оплаченных в срок до 90 дней с даты ДТП (ранее срок составлял 60 дней).

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) утвердило изменения в порядок мониторинга деятельности страховщиков-членов бюро с учетом карантина.

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Об этом сообщили в пресс-службе МТСБУ со ссылкой на результаты общего собрания страховых компаний-членов бюро, которое состоялось 28 апреля.

«За II и III квартал 2020 года показатель качества урегулирования (страховых событий по договорам об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств ОСАГО - УНИАН) будет рассчитываться, исходя из количества требований, полностью оплаченных в срок до 90 дней с даты ДТП (ранее срок составлял 60 дней)», - сказано в сообщении.

В пресс-службе бюро объяснили принятие такого решения с учетом того, что в условиях карантина сроки урегулирования страховых событий по ОСАГО могут быть более длительными по причинам, не зависящим от страховщика.

Кроме того, в ходе собрания страховые компании-члены бюро приняли решение включить в повестку дня следующего собрания, запланированного на 28 мая, вопрос внесения изменений в устав МТСБУ в части изменений структуры координационного совета.

«Дирекции и президиуму МТСБУ было поручено провести консультации о принципах трансформации корпоративного управления бюро со всеми заинтересованными сторонами, включая Нацкомфинуслуг и НБУ» - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее МТСБУ обнародовало показатели деятельности страховых компаний-членов бюро по результатам четвертого квартала 2019 года, согласно которому страховщики сократили срок урегулирования страховых требований и улучшили качество работы.

Кроме того, в октябре-декабре прошлого года МТСБУ получило 353 жалобы от пострадавших и страхователей на действия страховых компаний, что на 47 жалоб меньше, чем в III квартале 2019 года.