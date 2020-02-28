Моторное страховое бюро начало отбор техностартапов в области страхования

Первое заседание экспертной группы Бюро состоялось 19 февраля, в ходе которого были рассмотрены презентации трех стартапов: Мой полис, Opendatabot и Штрафы UA.

Инновационный хаб Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) начал отбор технологических стартапов в области страхования и безопасности дорожного движения.

Как сказано на сайте Бюро, в МТСБУ организована экспертная группа, которая на основе проведенного анализа инновационных решений и сервисов принимает решение о целесообразности поддержки стартапов, а также устанавливает механизмы поддержки (помощь в получении финансирования, медиаподдержка, организационная поддержка и прочее).

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Первое заседание экспертной группы состоялось 19 февраля, в ходе которого были рассмотрены презентации трех стартапов: Мой полис, Opendatabot и Штрафы UA.

В ходе заседания руководители данных стартапов презентовали как уже работающие и достаточно популярные решения в сфере предоставления открытых данных, диджитализации дорожного движения и страхования, так и новые идеи, которые можно воплотить и развить при поддержке Бюро.

«Мы заинтересовались предложениями, с которыми ознакомились на встрече. Некоторые из них, например создание мобильного приложения «электронный европротокол», перспективны с точки зрения дополнения работы имеющихся сервисов Бюро. Веб-сервис «электронный европротокол» имеет определенные ограничения, присущие веб-интерфейсам. Они могут быть преодолены путем создания версии для мобильных устройств. Это расширит круг пользователей «электронного европротокола» и повысит удобство его использования", - приводятся в сообщении слова генерального директора МТСБУ Владимира Шевченко.

Также в сообщении со ссылкой на Шевченко отмечается, что еще одним интересным представленным проектом стал стартап, стимулирующий водителей соблюдать правила дорожного движения за счет получения ими вознаграждения за безопасное вождение.

"Сейчас переходим к этапу детальной оценки перспектив взаимодействия и обсуждения конкретных механизмов и условий сотрудничества. Ждем новых захватывающих инновационных предложений", - подытожил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в январе стартап Штрафы UA при содействии Министерства инфраструктуры разработал приложение «Безопасное вождение», призванное снизить количество аварий на дорогах в Украине путем стимулирования водителей не нарушать правила дорожного движения за счет получения ими вознаграждения за безопасное вождение.

В частности, при использовании приложения "Безопасное вождение", за ответственное поведение на дороге водитель получает награду - до 18% кешбэка от суммы страхования.

В ноябре 2019 года МТСБУ анонсировало создание инновационного хаба, который призван помогать развивать и продвигать технологические стартапы в области страхования и безопасности дорожного движения.