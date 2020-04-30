Количество запросов на медстрахование на фоне событий с коронавирусом растет - участник рынка

При этом 96% страховых премий поступает от юридических лиц.

В последние месяцы на фоне событий с пандемией коронавируса количество запросов украинцев на оформление добровольного медицинского страхования заметно растет.

Читайте такжеСтраховой рынок Украины после перехода под контроль НБУ через пару лет станет совершенно другим - экспертОб этом в интервью УНИАН сообщил глава правления украинской страховой компании "ИНГО" Игорь Гордиенко.

"Стоит отметить, что в последние месяцы на фоне событий с коронавирусом число запросов на страхование от физических лиц заметно растет. Но этот рост существенно не изменит соотношений премий", - сказал Гордиенко.

По его словам, премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) показывают положительную динамику последние 12 лет, при этом осталась практически неизменной структура сборов, при которой 96% премий поступает от юридических лиц.

"Мой прогноз - в ближайшие несколько лет это соотношение существенно не изменится. Причины такой ситуации – тема отдельного разговора", - добавил глава правления "ИНГО".

Как сообщал УНИАН, количество страховых компаний в Украине по итогам 2019 года уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 21% - до 233.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» имеет 25-летний опыт работы на рынке и входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений.

Компания имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.

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