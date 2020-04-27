Количество страховых компаний в Украине в 2019 году уменьшилось на 21%

По словам главы правления страховой компании "ИНГО", при этом показатели страховых премий и выплат в 2019 году продемонстрировали рост на 13% и на 10% соответственно.

Количество страховых компаний в Украине по итогам 2019 года уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 21% - до 233.

Читайте такжеКабмин выделил 6 миллиардов гривень на пособия по безработице

Об этом в интервью УНИАН сообщил глава правления украинской страховой компании "ИНГО" Игорь Гордиенко.

При этом, по его словам, объем нетто страховых премий за указанный период вырос на 13% - до 39,5 млрд грн, а объем страховых выплат также увеличился на 10%, до 14,4 млрд грн.

Говоря о результатах работы компании "ИНГО" за прошлый год Гордиенко отметил, что сбор премий компании вырос по сравнению с предыдущим годом на 26% – до 1,53 млрд грн, а собственный капитал компании также увеличился на 37%, до 699 млн грн.

При этом, сумма оплаченных убытков составила 658 млн грн.

"Более десяти последних лет драйверы роста неизменны – автострахование и добровольное медицинское страхование", - добавил глава правления компании "ИНГО".

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» имеет 25-летний опыт работы на рынке и входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений.

Компания имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.