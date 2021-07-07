Фонд принял на оплату соответствующие листки нетрудоспособности для компенсации утраченного за время изоляции заработка на общую сумму почти 150 млн грн.

Более 130 тыс. украинцев находились на оплачиваемой за средства Фонда социального страхование (ФСС) самоизоляции под медицинским наблюдением с начала пандемии.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, Фонд принял на оплату соответствующие листки нетрудоспособности для компенсации утраченного за время изоляции заработка на общую сумму почти 150 млн грн.

Как уточнил ФСС, на самоизоляции находились 15 тыс. медицинских работников, сумма компенсаций за средства Фонда составила для них 26,4 млн грн.

"Сумма компенсации утраченного за период самоизоляции заработка составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа и 100% – для медицинских работников. ФСС осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем", - говорится в сообщении.

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В Фонде напомнили, что помощь финансируется на основании больничного листа, выданного с указанием причины нетрудоспособности "11 – Изоляция от COVID-19", или е-больничного с причиной нетрудоспособности "10 – Пребывание на самоизоляции, обсервации во время действия карантина, установленного Кабмином с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СoV-2".

"Направление на самоизоляцию под меднаблюдением осуществляет врач в случае контакта застрахованного лица с больным COVID-19 – Фонд компенсирует утраченный за это время заработок с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции", - подытожили в Фонде.

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Автор: Ирина Погорелая