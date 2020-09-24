Предполагается, что исход судебного дела затронет около 370 тыс. малых предприятий.

Управления по финансовому регулированию Великобритании (FCA) открыло дело еще в мае, чтобы получить юридические разъяснения относительно того, обязаны ли страховщики выплачивать возмещения по искам BI, связанным с пандемией COVID-19.

Предполагается, что исход судебного дела затронет около 370 тыс. малых предприятий, причем, по оценкам аналитиков, на кону может быть от 3,7 до 7,4 млрд фунтов стерлингов выплат. Об этом сообщает Forinsurer.

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Покрытие убытков

Основываясь на образце формулировок полисов, представленных FCA, суд решил, что большинство, но не все статьи о заболеваниях обеспечивают покрытие убытков, связанных с COVID-19.

Lloyd's заявляет, что теперь потребуется некоторое время, чтобы рассмотреть и отреагировать на последствия комплексного решения для своих клиентов, а также его влияние на рынок Lloyd's, который удерживает менее 2% всего британского рынка недвижимости малых предприятий.

Специализированный рынок перестрахования и страхования полагает, что его ликвидность и капитализация означает, что он хорошо подготовлен к реагированию на финансовые последствия решения Высокого суда Лондона.

Сумма выплат

Lloyd's рассчитывает выплатить 5 миллиардов фунтов стерлингов по искам COVID-19 своим клиентам по всему миру по широкому спектру договоров, включая отмену мероприятий, имуществу, несчастный случай и невозврат по кредиту.

DBRS Morningstar позитивно оценило инициативу британского регулятора получить юридическое толкование условий страховых договоров по риску прерывания бизнеса из-за пандемии. Этот шаг со стороны FCA ускорит процесс урегулирования претензий для многих предприятий малого и среднего бизнеса.

Уже подсчитанные убытки

В Великобритании страховые компании из-за эпидемии коронавируса выплатят путешественникам по меньшей мере 275 млн. фунтов стерлингов (около 340 млн долларов).

В марте 2020 года в Лондоне прекратили продажу туристических страховок новым клиентам.

15 сентября 2020 года Lloyd's of London подтвердил свой прогноз относительно оценки убытков страховой отрасли от пандемии COVID-19 в $107 млрд.

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Автор: УНИАН