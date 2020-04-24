Банк ПУМБ оплатил страхование от коронавируса для полутора тысяч врачей

Также еще для части врачей банк готов компенсировать 40% стоимости страховки.

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ) обеспечил за свой счет полторы тысячи медиков медицинским страхованием от коронавируса COVID-19, которое получили врачи девяти опорных больниц, а также медики больницы скорой помощи Мариуполя.

Как сообщили в пресс-службе ПУМБ, еще для части врачей банк готов компенсировать 40% стоимости страховки, которую могут получить все работники учреждений здравоохранения всех форм собственности не старше 70 лет.

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В частности, с 17 апреля страховая программа «СтопКоронавирус» сроком на три месяца доступна для медицинских работников Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова, Первомайской Центральной Городской Больницы, городской больницы № 3 Краматорска, Мариупольской городской больницы №4 им. И.К. Мацука, Мариупольской городской больницы № 9, Больницы скорой медицинской помощи в Мариуполе, «Специализированной медико-санитарной части» Энергодарской городского совета Запорожской области, Закарпатской областной клинической больницы им. А. Новака, Бердянского территориального медицинского объединения и Подольской городской больницы (Одесская обл), которая с 21 апреля закрылась на двухнедельный карантин в связи с высоким темпом распространения коронавирусной инфекции среди врачей.

«Часть врачей, которые ежедневно выходят на работу, чтобы сдержать пандемию и спасти жизни украинцев, являются клиентами нашего банка. В течение последних недель мы искали способы, как мы можем быть им полезны. Так возникла идея со страхованием. ПУМБ за свой счет оплатил страховки для полутора тысяч медиков. Это все - наши зарплатные клиенты, которых мы смогли застраховать дистанционно. Но в защите нуждаются не только клиенты нашего банка, а все врачи. Поэтому следующим этапом ПУМБ, как социально ответственный бизнес, готов покрыть часть расходов на страховку для всех медиков, независимо от того, обслуживаются они в банке или нет», - приводятся в сообщении слова руководителя направления розничного страхового бизнеса ПУМБ Вячеслава Мелихова.

В частности, с 23 апреля страховка от коронавируса доступна для всех врачей, которые готовы оплатить стоимость самостоятельно, при этом цена страхового полиса на 3 месяца составляет 450 грн, в то же время 40% от стоимости банк оплатит за свой счет. Таким образом, страхование от COVID-19 обойдется врачам в 270 грн.

По данным пресс-службы, максимальная сумма страховых выплат по страховке составляет 10 тысяч гривен и покрывает первое заболевание коронавирусом, которое привело к лечению в условиях стационара, или амбулаторное лечение.

Отмечается, что размер страховой выплаты составляет по 300 гривен за каждый день лечения, а в случае летального случая страховая дополнительно выплачивает платеж в размере 10 тысяч гривен.

В то же время, страхование не предоставляется, если страхователь последние 30 дней находился в других странах, где объявлен карантин в связи с распространением COVID-19; на момент страхования уже находится под наблюдением врача или на лечении именно от коронавирусной инфекции; на момент страхования ему диагностировали такие заболевания, как диабет, онкологические заболевания, инсульт, инфаркт, острая почечная недостаточность и COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на утро 23 апреля в Украине было зарегистрировано 7 тыс. 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, а 504 пациента выздоровели, при этом свыше тысячи инфицированных - сотрудники медучреждений.

Справка УНИАН. «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) основан в 1991 году и входит в двадцатку крупнейших банков Украины по объему активов. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс».