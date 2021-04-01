Законопроект определяет участников рынка агрострахования, страховые продукты, риски и прочее.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект, которым вводится новый инструмент поддержки аграриев – страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Читайте такжеПравительство одобрило законопроект об агрострахованииОб этом сообщается на правительственном портале.

В частности, законопроект №5104 определяет механизм предоставления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям для страхования продукции; участников рынка агрострахования, требования к ним, их права и обязанности; объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой и прочее.

«В современных условиях изменений климата, турбулентных погодных условий и других факторов агрострахование станет надежным и прозрачным инструментом поддержки сельхозпроизводителей, который минимизирует риски аграриев, будет способствовать финансовой стабильности и развитию аграрной отрасли», – приводятся в сообщении слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Согласно информации на сайте парламента, законопроект №5104 был зарегистрирован 18 февраля 2021 года.

Агрострахование в Украине

В 2017 году Министерство аграрной политики и продовольствия планировало разработать механизм страхования сельхозпроизводителей от стихийных явлений. Однако до сих пор это не было сделано. Так, в программе государственной поддержки АПК на 2019 и 2020 годы такое направление отсутствовало.

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Автор: Анна Нагорная