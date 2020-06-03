Украинские аграрии отказываются страховать урожай: эксперт раскрыл причину

Отечественная сфера аграрного страхования имеет свою специфику, поясняет эксперт.

Украинские сельхозпроизводители отказываются от агрострахования из-за того, что им не предлагают простых и прозрачных условий.

Такое мнение высказал главный консультант ООО "Агро-Классик" Владимир Присяжненко в блоге на AgroTimes, пишет "AgroPortal".

"Отечественная сфера агрострахования специфична тем, что здесь нет понятной гарантированной формулы выплат убытков и расходов, как, например, в "автогражданке", - с четким алгоритмом: какой орган и каким образом определяет сумму ущерба, или это происходит декларативным путем, или должна быть установленная сумма страховки и тому подобное.

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Кроме того, очень важно, чтобы эта так называемая страховая формула не подвергалась корректировке и исключала коррупционную составляющую. Зато в агростраховании есть множество путей, как "обойти" страховые выплаты", - объясняет он.

По мнению эксперта, вернуть доверие аграриев к этому финансовому инструменту можно, если свести в нем к минимуму человеческий фактор. Тем более, что современные технологии уже дают такую возможность. Например, спутниковый мониторинг полей позволяет четко установить, когда, на каком участке земли и которые были всходы, какие площади и насколько были повреждены морозом, засухой или вредителями.

Владимир Присяжненко подчеркнул, что даже погодные условия в текущем году не побуждают аграриев страховаться.

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"Кроме того, что нет доверия к страховым компаниям, страхование именно погодных рисков очень недешевое. Поэтому наша компания приняла решение самостоятельно брать на себя такие риски. Мы приняли к анализу показатели предприятия за последние пять лет и посчитали, сколько за этот период у нас было таких «страховых» случаев и вычислили для себя приблизительную сумму, необходимую для покрытия такого рода убытков. Таким образом внутри компании был фактически создан собственный страховой фонд из частично нераспределенных дивидендов", — объясняет он.

Также эксперт отмечает, что сейчас сложно сказать, придется ли предприятию воспользоваться собственной финансовой "подушкой безопасности" в этом году.

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"Для того, чтобы делать хоть какие-то прогнозы, нужно проанализировать ситуацию в регионе, стране и мире, ведь меньший урожай, как правило, сопровождается повышением цен. И этот фактор может покрыть полученные убытки. Кроме того, следует учитывать нестабильность курса валют, который также может вносить в финансовую отчетность компаний очень неожиданные цифры", - подытожил он.

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