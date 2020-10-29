Минэкономики направит на голосование в парламент законопроект, который предусматривает страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой с 2021 года.

Представители Национального банка и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства представили законопроект, который вносит изменения в законодательство об агростраховании.

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Как сообщил министр экономики Игорь Петрашко в ходе презентации, которая прошла в НБУ, законопроект подан на обсуждение министерств и после одобрения будет передан на голосование в Верховную Раду.

"Острая необходимость урегулировать механизмы агрострахования усилилась с засухой в текущем году и невозможностью агрокомпаний воспользоваться продуктами страхования и обезопасить себя от рисков. Существующие законы об агростраховании не работали, поэтому совместными силами были наработаны изменения, которые позволят украинским фермерам пользоваться теми инструментами, которые существуют во всем мире", - сказал Петрашко.

Что меняет новый документ

В частности, документ отменяет положения о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул, который был создан в 2012 году, но не доказал свою эффективность. Кроме того, НБУ получит полномочия по надзору за агрострахованием.

"Идея простая: четко устанавливаются правила, государство определяет перечень продуктов, которые страхует, устанавливает максимальный тариф и максимальную долю покрытия – к примеру, 50%, и озвучивает выделенный бюджет", - сказал в ходе презентации заместитель министра Тарас Высоцкий.

Когда запустят агрострахование

По его словам, страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой будет внедряться уже с 2021 года. На эти нужды министерство планирует выделить 672 миллиона гривень – это не слишком большая сумма, но для старта этого будет достаточно, так как рынок еще не раскручен. Он добавил, что в последующие годы объем господдержки будет увеличен.

Представители НБУ и Минэкономики отметили, что агрострахование с господдержкой не исключает существование частного страхования, которое должно начать быстрее развиваться параллельно с государственным.

В свою очередь, замглавы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что НБУ проработал основные положения законопроекта со страховым рынком, чтобы рассеять опасения страховых компаний относительно страхования такой рискованной отрасли, как агросектор.

"К тому же, это положительно скажется на кредитовании, поскольку снизит риски банков и можно будет говорить о снижении процентной ставки", - добавила она.

Что этому предшествовало

В 2017 году Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планировало разработать механизм страхования сельхозпроизводителей от стихийных явлений. Однако до сих пор это не было сделано. Так, в программе государственной поддержки АПК на 2019 и 2020 годы такое направление отсутствовало.

По данным "Аграрного союза Украины", потери сельхозпроизводителей Украины из-за засухи и заморозков в 2020 году могут достичь 118 миллиардов гривень.

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Автор: Анна Нагорная