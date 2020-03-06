Стало известно, сколько выплатят страховщики в случае отмены Олимпийских игр в Токио

В случае отмены Олимпиады за 2-3 недели до ее начала, организаторы не смогут сэкономить на подготовке и убытки страховщиков будут выше.

Глобальные страховщики столкнутся с серьезными убытками, которые могут исчисляться миллиардами долларов, если из-за распространения коронавируса COVID-19 организаторам придется отменить летнюю Олимпиаду-2020 в Токио.

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Как сообщает forinsurer.com со ссылкой на Reuters, в Олимпийские игры Япония инвестировала около $12 млрд. По оценке страхового брокера AON, в случае отмены Олимпиады за 2-3 недели до ее начала, организаторы не смогут сэкономить на подготовке и убытки страховщиков будут выше.

Международный олимпийский комитет (МОК) страхует летние игры на $800 млн, что покрывает большую часть инвестиций в размере примерно $1 млрд, которые он инвестирует в каждом принимающем городе. По оценкам источников в страховании, МОК заплатит премию в размере около 2-3% - около $24 млн для страхования Олимпиады в Токио.

Страховое покрытие будет охватывать непредвиденные случаи, начиная от войны до стихийных бедствий. Легко распространяемые заболевания, такие как коронавирус, часто исключаются со стандартного договора страхования на случай отмены, но Allianz Global Corporate & Speciality считает, что большинство организаторов-страхователей крупных мероприятий приобретут покрытие инфекционных заболеваний.

Allianz страхует риски МОК по проведению Олимпиад с 2021 по 2028 год, но, как оказалось, страховщик не страховал риски Токийских Олимпийских игр. Местные организаторы, спонсоры Олимпийских игр, мерчендайзеры, отельеры, компании по прокату автомобилей и туристические фирмы также обычно покупают страховку, хотя она может не покрывать их полную стоимость.

Перестраховщик Munich Re заявил, что он предоставляет страховое и перестраховочное покрытие рисков отмены для Токио на сумму в сотни миллионов евро. Но в компании не уточнили точную сумму и застрахованы ли риски заболеваний от коронавируса, ссылаясь на конфиденциальность.

Аналитики Jefferies оценивают страховую стоимость Олимпийских игр 2020 года в $2 млрд, включая права на телевидение и спонсорство, плюс $600 млн на прием гостей.

Источники в страховых компаниях сообщают, что полисы для большинства крупных спортивных мероприятий гарантированы Lloyd's of London или более широким рынком коммерческого страхования Lloyd’s. Beazley и Tokio Marine Kiln (TMK) являются одними из страховщиков Lloyd’s, которые страховали и перестраховывали Олимпиаду в прошлом.

По оценкам страховщиков, страховка от отмены соревнований на Чемпионаты мира по футболу 2014 и 2018 годов покрыла потенциальные убытки в размере $1,25-1,5 млрд.