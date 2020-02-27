НБУ обещает обеспечить плавный и безболезненный переход под свой контроль небанковских учреждений с 1 июля
Национальный банк Украины (НБУ) обещает участникам рынка небанковских учреждений обеспечить плавный и безболезненный переход под свой контроль страховых, лизинговых и других финансовых компаний с 1 июля текущего года согласно принятому закону о «сплите».
Руководитель проектов и программ департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) Орест Франчук в ходе круглого стола напомнил, что Нацбанк с 1 июля получит полномочия осуществлять надзор за 1900 финучреждениями, включая страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.
«Все требования, которые будет вводить Нацбанк, предварительно будут обсуждаться с рынком. До конца этого года будет переходной период передачи функций…С 1 июля будет максимально плавный и безболезненный переход под надзор НБУ и дальше мы будем наблюдать и оценивать как деятельность самих компаний, так и эффективность установленных законодательством требований в этой сфере. Отменяться ничего сразу не будет, этот период будет адаптационный», - сказал Франчук.
Он также напомнил, что в рамках принятого закона о «сплите» с 1 марта Нацбанк начнет получать тестовую отчетность небанковских финансовых учреждений, подача которой в НБУ станет обязательной уже с июля.
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«Дальше в 2021 году будет меняться регулирование, будут вводиться в действие новые законы, и мы будем вносить изменения и выступаем за отмену ненужных требований и уменьшение их количества или их консолидацию в один акт, там, где это можно сделать. Далее мы видим развитие и надеемся, что микрокредитование в Украине будет развиваться», - добавил Франчук.
Также руководитель проектов и программ департамента лицензирования НБУ сообщил, что регулятор сейчас работает над подготовкой новой редакции закона о финансовых услугах с целью установления общих принципов регулирования для всего финансового рынка Украины.
«Мы сейчас работаем над новой редакцией закона о финансовых услугах, и в отличие от текущей редакции, мы хотим сделать его рамочным, который будет покрывать не только НБУ, но и рынок капитала, устанавливать общие принципы регулирования для всего финансового рынка, в том числе для банков», - добавил представитель НБУ.
Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите», предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно закону, надзор и регуляция рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний с 1 июля 2020 года перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.