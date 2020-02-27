НБУ обещает обеспечить плавный и безболезненный переход под свой контроль небанковских учреждений с 1 июля

По словам руководителя проектов и программ департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) Ореста Франчука, до конца этого года будет переходной период передачи функций НБУ от Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг.

Национальный банк Украины (НБУ) обещает участникам рынка небанковских учреждений обеспечить плавный и безболезненный переход под свой контроль страховых, лизинговых и других финансовых компаний с 1 июля текущего года согласно принятому закону о «сплите».

Руководитель проектов и программ департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) Орест Франчук в ходе круглого стола напомнил, что Нацбанк с 1 июля получит полномочия осуществлять надзор за 1900 финучреждениями, включая страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.

«Все требования, которые будет вводить Нацбанк, предварительно будут обсуждаться с рынком. До конца этого года будет переходной период передачи функций…С 1 июля будет максимально плавный и безболезненный переход под надзор НБУ и дальше мы будем наблюдать и оценивать как деятельность самих компаний, так и эффективность установленных законодательством требований в этой сфере. Отменяться ничего сразу не будет, этот период будет адаптационный», - сказал Франчук.

Он также напомнил, что в рамках принятого закона о «сплите» с 1 марта Нацбанк начнет получать тестовую отчетность небанковских финансовых учреждений, подача которой в НБУ станет обязательной уже с июля.

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«Дальше в 2021 году будет меняться регулирование, будут вводиться в действие новые законы, и мы будем вносить изменения и выступаем за отмену ненужных требований и уменьшение их количества или их консолидацию в один акт, там, где это можно сделать. Далее мы видим развитие и надеемся, что микрокредитование в Украине будет развиваться», - добавил Франчук.

Также руководитель проектов и программ департамента лицензирования НБУ сообщил, что регулятор сейчас работает над подготовкой новой редакции закона о финансовых услугах с целью установления общих принципов регулирования для всего финансового рынка Украины.

«Мы сейчас работаем над новой редакцией закона о финансовых услугах, и в отличие от текущей редакции, мы хотим сделать его рамочным, который будет покрывать не только НБУ, но и рынок капитала, устанавливать общие принципы регулирования для всего финансового рынка, в том числе для банков», - добавил представитель НБУ.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите», предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно закону, надзор и регуляция рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний с 1 июля 2020 года перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.