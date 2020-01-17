В Виннице хотят застраховать автопарк и водителей аварийной газовой службы

В случае несчастного случая, компенсация за вред, причиненный жизни и здоровью каждого потерпевшего, должна составить 260 000 гривень.

Газораспределительная компания «Винницагаз» объявила тендеры на страхование автомобилей, находящихся в собственности учреждения, и водителей, которые за ними «закреплены».

Оба тендеры опубликованы на сайте публичных закупок Prozorro, сообщает Vlasno.info.

Первая заказанная «газовиками» услуга зарегистрирована как «Услуги обязательного личного страхования от несчастных случаев на транспорте», на эти цели предприятие готово потратить 10 000 гривень.

Стоимость второй закупки, зарегистрированной как «Услуги по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», «Винницагаз» оценивает в 150 000 гривень.

Как говорится в тендерной документации, за эти средства предприятие планирует застраховать автопарк из 338 автомобилей.