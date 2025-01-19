Взорвался армейский взрыватель, который был в студии в качестве экспоната.

В Киеве 19 января произошел взрыв в студии одного из радио. Пострадала женщина 1999 года рождения, ее госпитализировали, сообщает полиция Киева в Telegram.

Как отметили правоохранители, информация о чрезвычайном происшествии поступила вечером в Печерское управление полиции. На место происшествия направили следственно-оперативную группу и взрывотехников.

"Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель, который находился в помещении в качестве экспоната. В результате взрыва пострадала женщина 1999 года рождения, ее госпитализировали", - рассказали полицейские.

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В полиции пояснили, что по данному факту начато уголовное производство по статье 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Все обстоятельства происшествия выясняются, добавили полицейские.

Волонтер Мирослав Гай в Facebook раскрыл некоторые подробности инцидента. По его словам, взрыв произошел около 10:50 в Центральном Доме офицеров ВСУ.

"Радиоведущая канала "Армия FM" во время эфира взяла в руки донный взрыватель "ВП-9" - произошел взрыв", - рассказал он.

По его словам, в результате взрыва ведущая получила осколочные ранения, ее состояние стабильное. Гай добавил, что взрыватель попал в студию как макет.

Другие инциденты в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, 18 января на горнолыжном курорте Драгобрат трагически погибла туристка. Девушка каталась на лыжах и не удержалась на бугельном подъемнике.

Потеряв равновесие, она полетела вниз и столкнулась с острой частью защитного забора. Обстоятельства трагедии выясняются.

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