В скандале с некачественными минами точку ставит СБУ: разоблачено большинство сделок с поставками для ВСУ, - эксперт

Служба безопасности Украины разоблачила большинство незаконных сделок, связанных с поставками для ВСУ. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, комментируя задержание поставщиков некачественных мин.

Эксперт подчеркивает, что СБУ продолжает наказывать тех, кто делает попытки наживаться на войне. "СБУ подтверждает статус правоохранительного органа, который наиболее эффективно борется с коррупцией. Именно Служба разоблачила большинство незаконных сделок, связанных с поставками для ВСУ. Уничтожение подобных "тыловых схем" - один из приоритетов для подчиненных Малюка", - считает Голобуцкий.

Комментируя задержание поставщиков бракованных мин, эксперт акцентирует, что задержаны все, кто был причастен к этой схеме. "Кроме руководителей госпредприятия, также задержан экс-руководитель одного из военных представительств Минобороны и глава группы контроля соответствующего подразделения. Сейчас Украина все большую ставку делает на собственное производство оружия. Поэтому искоренение таких схем - вопрос национальной безопасности и выживания государства", - пишет политолог.

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"СБУ защищает обороноспособность Украины не только на фронте, но и внутри государства. На совести разоблаченных дельцов не просто украденные деньги, но и полученные ВСУ некачественные снаряды, а это - жизни наших военных. Подобные аферы подрывают обороноспособность Сил Обороны", - резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что на Днепропетровщине СБУ задержала гендиректора оборонного завода и его первого заместителя, которые поставили в ВСУ партию боеприпасов, оказавшихся непригодными к боевому применению.