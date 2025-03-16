Мужчина ушел в СЗЧ в феврале 2025 года.

Подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула, действительно проходил службу в 28 отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе бригады в Facebook.

"Преступление, которое произошло в Одессе, глубоко шокировало всех. Этому нет никакого оправдания", - говорится в публикации. Также там сообщается, что подозреваемый старший лейтенант Шалаев Сергей Сергеевич был переведен 13.07.2024 из воинской части А0139 в роту запаса.

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С момента перевода военнослужащий все время находился в больнице. И ни разу не привлекался в район выполнения боевых задач.

"Не прибыл из отпуска к месту прохождения службы и считается в СЗЧ с 22.02.2025 года. Вся необходимая информация предоставлена правоохранительным органам. Это позорное преступление обязательно будет раскрыто и преступник должен понести суровое наказание. Обо всей необходимой информации по этому преступлению будет обязательно сообщаться", - добавили в 28 ОМБр. В пресс-службе выразили искренние и глубокие соболезнования семье и близким Демьяна Ганула.

Убийство одесского активиста: что известно

14 марта в центре Одессы мужчина застрелил известного активиста Демьяна Ганула. Сразу после этого стрелок скрылся с места происшествия.

Позже в Нацполиции заявили о задержании подозреваемого в убийстве активиста. Во время обысков в его квартире было найдено оружие. По их данным, сейчас рассматриваются три версии убийства - заказное убийство, совершенное в связи с общественной деятельностью, убийство из личной неприязни и российское вмешательство.

Впоследствии задержанному объявили о подозрении по п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины - умышленное убийство, совершенное по заказу и незаконное обращение с оружием. Прокуратура просит суд отправить подозреваемого под стражу без права внесения залога.

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