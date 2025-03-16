Прокуратура просит отправить подозреваемого под стражу без альтернативы внесения залога.

Мужчине, задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула вручили уведомление о подозрении. Как сообщил "Суспільному" пресс-секретарь специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Эдуард Плешко, подозрение вручено днем 15 марта.

По словам Плешко, подозрение вручено по п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины - умышленное убийство, совершенное по заказу и незаконное обращение с оружием.

Он также добавил, что прокуратура просит суд отправить подозреваемого под стражу без альтернативы внесения залога.

Видео дня

Убийство Демьяна Ганула - что известно

Как писал УНИАН, 14 марта в центре Одессы был застрелен известный активист Демьян Ганул. Стрелок с места преступления скрылся.

Впоследствии в Национальной полиции сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ганула. Им оказался военнослужащий, который 23 февраля 2025 года был объявлен в розыск за самовольное оставление воинской части. В его квартире найдено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление.

Также в Нацполиции сообщали, что рассматривают три версии мотивов убийства - заказное убийство, совершенное в связи с общественной деятельностью, убийство из личной неприязни и российский след.

Вас также могут заинтересовать новости: