Посадки блогеров, которые работают на врага, будут продолжаться. СБУ предупредила, что им светит тюрьма, - эксперт

Служба безопасности Украины и в дальнейшем будет открывать дела на блогеров, которые работают на рф. Это вопрос национальной и информационной безопасности. Об этом заявил политолог Алексей Голобуцкий, комментируя последнее заявление СБУ.

"В Службе напоминают, что действия в интересах государства агрессора могут быть квалифицированы, как государственная измена. И я бы на месте тех, кто сейчас считает рубли, уже бы "сушил сухари". Потому что СБУ Малюка действительно гарантирует: все, кто попытается работать на врага в Украине сядут за решетку. Служба системно уничтожает российскую "5 колонну" в Украине. Практика последних лет показывает, что кто бы ты ни был - нардеп, митрополит УПЦ МП или эксперт на зарплате кремля - ко всем подход один: работаешь на врага - сядешь за решетку", - пишет политолог.

Эксперт подчеркивает, что в последние недели ботофермы россиян заработали в полную силу на украинских ресурсах. "Комментарии уже не такие бестолковые, как в начале полномаштабки. Россияне активно используют для их написания искусственный интеллект, поэтому маскируются более удачно. Но общий нарратив понятен - критика власти и требование немедленно броситься в объятия России. Кроме того, в последние недели враг "смахнул пыль" и с некоторых зацветших "политологов и экспертов", которые уже понесли в своих постах и эфирах пророссийские тезисы", - акцентирует Голобуцкий.

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Эксперт напоминает, что за решеткой уже оказались нардепы Дубинский, Пономарев, Шуфрич, Шевченко, которые были разоблачены СБЦ и ждут приговора. "Эксперты кремля" могут также вспомнить фамилию своих коллег Макса Назарова (Диордицы) или политэксперта от "пула Медведчука" Корнийчука. Это как раз люди, которые думали, что смогут безнаказанно разгонять нарративы москвы, но были разоблачены подчиненными Малюка. И можно не сомневаться, что посадки блогеров, которые работают на кремль, будут продолжаться", - резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее СБУ предупредила украинцев об активизации российской пропаганды. В Службе напомнили, что подобные действия в пользу государства-агрессора содержат признаки уголовных преступлений и подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса.