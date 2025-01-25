Правоохранители установили личность злоумышленника, он задержан.

В субботу, 25 января 2025 года, в Черкассах произошла стрельба. По предварительным данным, есть травмированные.

Об этом сообщают в полиции Черкасской области. Отмечается, что инцидент произошел вблизи парка на Проспекте Победы.

"Возле парка на Проспекте Победы в Черкассах произошла стрельба, предварительно есть травмированные люди. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики", – говорится в сообщении.

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Правоохранители установили личность злоумышленника. Он задержан.

Решается вопрос о предоставлении инциденту правовой квалификации.

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