Девушка сотрудничала с ФСБ за деньги.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента ФСБ, которая хотела навести ракетный удар РФ по одному из военных институтов Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, пособницей врага оказалась курсантка, которая училась в этом заведении и сотрудничала с россиянами за обещание денежного вознаграждения.

Отмечается, что больше всего врага интересовали координаты учебных корпусов и казарм этого института, который после начала полномасштабной войны передислоцировали из Харькова во Львовскую область.

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Расследование установило, что предательница собиралась передать ФСБ геолокации служебных зданий вуза, в которых находились другие курсанты, в частности ее одногруппники.

"По инструкции оккупантов, их приспешница должна была самовольно покинуть территорию режимного объекта накануне вражеского обстрела. Затем ФСБ должна была осуществить "эвакуацию" своего агента из Украины на территорию РФ, в частности транзитом через третьи страны. Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила предательницу и поэтапно задокументировала ее преступления. Синхронно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности мест обучения и проживания курсантов украинского вуза", - говорится в сообщении.

В спецслужбе проинформировали, что на финальном этапе спецоперации СБУ задержала злоумышленницу, когда она пыталась передать координаты "целей" ФСБ и после этого сбежать за пределы военного института.

На месте задержания у агента изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага. Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Украинские компании поставляли в РФ микрочипы для ракет и беспилотников - что известно

На днях СБУ разоблачила предприятия в Харьковской, Черновицкой и Одесской областях, которые во время полномасштабного вторжения в обход международных санкций занимались поставками в РФ электронных компонентов для производства ракет и беспилотников.

Речь идет о компаниях, входящих в крупную международную корпорацию, которая основана в РФ и производит уникальные микрочипы и электронные платы, используемые в системах навигации и управления баллистических и крылатых ракет типа "Х-101", "Калибр" и "Искандер-К". Часть этих плат используется также для систем наведения дронов-камикадзе, реактивных установок залпового огня "Торнадо-Г" и бортовой навигации ударно-разведывательного вертолета Ка-52.

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