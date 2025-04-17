Полицейские начали уголовное производство по факту нападения на журналиста.

В Киеве ранили ножом журналиста и продюсера "Суспільне Мовлення" Юрия Макарова. Об этом сообщается на официальном сайте редакции "Суспільного".

"16 апреля неизвестный напал на Юрия Макарова, исполнительного продюсера Общественного Вещания, и нанес ему ножевое ранение. Сейчас Юрий Макаров госпитализирован в больницу, он в тяжелом состоянии. Но угрозы его жизни нет", - сказано в сообщении.

В редакции добавили, что полиция открыла уголовное производство по статье о тяжких телесных повреждениях. Издание призвало министра внутренних дел Украины взять расследование под личный контроль.

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Полиция Киева в свою очередь сообщила, что происшествие произошло вечером 16 апреля возле одного из жилых комплексов Соломенского района Киева.

"По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений. Его госпитализировали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работала следственно-оперативная группа, изъято орудие преступления и другие вещественные доказательства.

"По данному факту следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Принимаются меры по задержанию злоумышленника", - информирует полиция города.

В Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК - что известно

Как сообщал УНИАН, год назад в Киеве мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК. Когда патруль разговаривал с военнообязанным, мужчина подошел со спины к одному из военнослужащих и нанес удар по голове. После этого достал из сумки нож и хотел ударить им другого военнослужащего ТЦК, который был рядом.

Военнослужащие сдержали нападающего и вызвали полицию. Впоследствии полицейские задержали нападавшего и задокументировали инцидент.

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