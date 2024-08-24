Он также вспомнил прошлое певицы.

Известный украинский журналист Юрий Макаров высказался о российской певице Алле Пугачевой.

По словам мужчины, приверженность некоторых украинцев к артистке во время войны является достаточно понятной.

"Алла Пугачева была в определенной степени выражением если не сопротивления, то определенной едва ощутимой оппозиции. Потому что она была слишком смелая, слишком талантливая для общесоветского эстрадного русскоязычного контекста. Она ни с кем особо не считалась и ни разу не запачкалась какими-то провластными выступлениями", - сказал Макаров журналистке Алине Доротюк.

И хоть сейчас Юрий не слушает творчество Пугачевой, но вспомнил, как раньше ее песни были хитами.

"В моей юности это было чрезвычайно талантливо. Для моего поколения талантливое было чуть ли не синонимом антисоветского. Очень мало было просоветских художников, которые при этом оставались бы талантливыми или яркими. Такая была оппозиция. Поэтому я не вижу в этом такой уж трагедии. Она точно не определяет культурный климат в нашей стране и в нашей среде", - отметил Макаров.

А вот о муже Аллы Борисовны - Максиме Галкине - журналист не захотел говорить, ведь никогда не следил за его жизнью.

К слову, в начале полномасштабной войны Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми выехали из страны-агрессора. Сейчас они находятся в Израиле. Певица и юморист осудили кровавую политику Кремля и поддерживают украинцев.

Напомним, ранее Верка Сердючка публично обратилась к Алле Пугачевой в Юрмале.

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