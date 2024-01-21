Адвокат пояснил, какие документы необходимы мужчинам этой категории, чтобы получить отсрочку.

В пределах общей мобилизации украинцы мужчины призывного возраста получают повестки и могут вступить в ряды ВСУ. Впрочем, некоторые категории мужчин могут получить отсрочку.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, имеет ли право на отсрочку отец, который самостоятельно воспитывает двух несовершеннолетних детей. Абзацем пятым ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определена такая категория, как женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Поэтому, граждане Украины, которые самостоятельно воспитывают хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации Украины при наличии одного из таких документов:

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свидетельство о смерти матери ребенка;

или решение суда о лишении матери родительских прав;

или решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав;

или решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

или решение суда об объявлении матери умершей.

Юрист также отметил, что в последнее время мужчины доказывают факт самостоятельного воспитания детей в судебном порядке.

Мобилизация в Украине - последние новости

Владимир Зеленский в конце 2023 года сказал, что военные попросили дополнительно мобилизовать еще до 500 тысяч граждан Украины. Впоследствии в парламент правительство подало проект закона, в котором было прописано усиление мобилизационных мер, но в документе нашли много"ляпов". Кабмин законопроект отозвал. Министерство обороны уже разработало новую редакцию проекта закона о мобилизации.

Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов впоследствии заявил, что невозможно даже представить себе, что наше государство сможет обойтись без мобилизационных мер. Он подчеркнул, что нехватка личного состава в рядах войск Украины ощутима.

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