Сейчас врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

В Киеве задержали двух подростков, которые избили военного в гидропарке. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева.

По предварительным данным, группа ребят подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. После чего юноши повалили потерпевшего на землю и начали бить ногами и руками.

После такого инцидента правоохранителям удалось задержать двух нападавших. Ими оказались 17-летние местные жители. Сейчас полиция устанавливает личности остальных нападавших.

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"Сейчас врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины", - добавили в сообщении.

Нападения на людей в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Киеве совершили нападение на известного журналиста Юрия Макарова. В результате инцидента мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что происшествие произошло вечером 16 апреля возле одного из жилых комплексов Соломенского района Киева.

Также сообщалось, что в Винницкой области учитель ударил школьника, потому что тот не реагировал на замечания. Речь идет об учителе истории, который ударил подростка и грубо высказывался в его сторону. Сейчас мужчину отстранили от работы.

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