Мужчина также грубо высказывался.

В Винницкой области преподаватель ударил школьника, потому что тот не реагировал на замечания.

Как отмечается в сообщении на сайте Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, происшествие произошло 1 апреля. На следующий день об этом стало известно ювенальным полицейским и соответствующие сведения были зарегистрированы.

"Установлено, что инцидент начался из-за того, что ученик 10 класса во время урока не реагировал на замечания учителя. Мужчина ударил подростка и грубо выражался", - сообщили в полиции.

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Так, по данному факту полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 126 (Побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сообщается, что участники событий были опрошены. Продолжаются следственные действия, все обстоятельства устанавливаются.

В то же время "Суспільне" отмечает, что речь идет об учителе истории. По словам директора городского департамента образования Оксаны Яценко, учителя отстранили от работы.

Также со ссылкой на собственные источники "Суспільне" сообщает, что этот инцидент произошел в Винницко-Хуторском лицее.

Другие новости о подобных случаях

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2023 года в Ровенской области учитель физкультуры избил ученика на уроке. Он повалил ребенка на пол и начал бить ногами.

Директор отстранил преподавателя от занятий, его заменили другим учителем. Проводилось служебное расследование.

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