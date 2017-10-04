На Черкащине зарегистрировано массовое отравление студентов Уманского педуниверситета

В Черкасской области зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции среди студентов Уманского педуниверситета.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, за медицинской помощью обратились 11 человек.

На сегодня 6 больных с заявлениями в удовлетворительном состоянии выписаны из больницы для дальнейшего амбулаторного лечения, один находится на стационарном лечении, остальные 4 лица с легкими формами течения находятся под наблюдением врача.

Проведено эпидрасследование, организовано проведение санитарно-эпидемиологического обследования общежития и пищеблока Уманского государственного педагогического университета.

В ходе проверки установлен ряд нарушений соблюдения требований санитарного законодательства.

Проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий продолжается.