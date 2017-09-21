В Запорожье из "реабилитационного центра" освобождены около 100 человек (видео)

В Запорожье правоохранители освободили из так называемого «реабилитационного центра» для лиц с наркотической и алкогольной зависимостью около 100 человек.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного управления ГУ НП в Запорожской области, подразделения полиции особого назначения, спецподразделения «КОРД» и областной прокуратуры провели 5 обысков в местах незаконного содержания людей - так называемого «Центра по реабилитации лиц с наркотической и алкогольной зависимостью».

Установлено, что к совершению уголовного преступления и организации незаконной деятельности причастны мужчины - 1987, 1984, 1980 и 1972 года рождения. Они создали в Запорожье Центр по реабилитации лиц с наркотической и алкогольной зависимостью. Правоохранителями установлено, что центр не является врачебным учреждением, не имеет соответствующих документов и медицинских работников. На самом деле лечением «пациентов» никто не занимался. Их незаконно лишали свободы и удерживали с применением психологического и физического насилия.

Располагалась эта организация по пяти адресам. В помещениях фигуранты удерживали около 100 человек разного возраста, пола из разных городов Украины.

По всем адресам были проведены обыски и изъяты вещественные доказательства. В одном из помещений нашли магазин с патронами калибра 5,6 мм к пистолету Марголина и две деревянные биты.

В большинстве случаев инициаторами «лечения» становились родственники, которые платили за содержание лиц от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. грн в месяц.

Сейчас первоочередные следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.